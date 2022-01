Ferrari: nuova struttura organizzativa. Nuove funzioni riporteranno ora direttamente al CEO

Alessandra Caparello 10 gennaio 2022 - 12:24

MILANO (Finanza.com)

Nuova struttura organizzativa per Ferrari. Come si legge in una nota, riporteranno direttamente al CEO le funzioni di Product Development e Research & Development, Digital & Data, Technologies & Infrastructures, Purchasing & Quality, Manufacturing e Internal Audit e Compliance.Continuano a riportare al CEO le funzioni di Brand Diversification, Benedetto Vigna ad interim, Content & Communication, Charlie Turner, Design, Flavio Manzoni, Finance & Financial Services, Antonio Picca Piccon, Gestione Sportiva, Mattia Binotto, Human Resources, Michele Antoniazzi, Legal, Carlo Daneo e Marketing & Commercial, Enrico Galliera.