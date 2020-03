Ferrari mostra i muscoli in Borsa, Morgan Stanley consiglia di puntare sulla Rossa

Titta Ferraro 16 marzo 2020 - 17:05

MILANO (Finanza.com)

Tiene oggi il titolo Ferrari che viaggia in lieve calo in area 122 euro a mezz'ora circa dalla chiusura. Gli analisti di Morgan Stanley, che sottolineano la forte domanda e liquidità del Cavallino Rampante, consigliano di aggiungere il titolo alla "lista della spesa". Il nuovo target price indicato dalla banca d'affari Usa è di 180 dollari, inferiore a quello precedente ma molto sopra il prezzo attuale di Ferrari.Nel weekend Ferrari ha annunciato la sospensione della produzione negli impianti di Maranello e Modena per due settimane per motivi precauzionali e per le prime serie difficoltà nella catena di fornitura che non permettono diassicurare la continuità produttiva. "Riteniamo che la sospensione del 100% della capacità produttiva per 2settimane sia recuperabile nel corso dell`anno; nel caso di protraesse ci sarebbero inevitabili ritardi nelle consegne", argomenta Equita SIM. Anche la Gestione Sportiva ha sospeso le sue attività operative. "La cancellazione di un GP di F1 non dovrebbe avere un impatto significativo sul P&L, ma in caso di ulteriori cancellazioni non escludiamo che l`ammontare dei premi (di cui Ferrari è la principale beneficiaria) possa ridursi significativamente", conclude la sim milanese.