Ferrari lancerà bond non garantito, emissione subordinata a condizioni mercato

Valeria Panigada 20 maggio 2020 - 10:05

MILANO (Finanza.com)

Ferrari ha fatto sapere oggi che intende lanciare un'obbligazione benchmark non garantita. L'emissione sarà subordinata alle condizioni di mercato. Il bond, precisa il gruppo di Maranello, avrà rango pari a quello di tutte le altre obbligazioni in circolazione non garantite e non subordinate di Ferrari. Il Cavallino Rampante, si legge nella nota odierna, intende impiegare il ricavato dell'offerta obbligazionaria per le generali esigenze del gruppo.