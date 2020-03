Ferrari introduce ulteriori misure prevenzione per salute dipendenti

Daniela La Cava 13 marzo 2020 - 09:28

MILANO (Finanza.com)

Ferrari ha messo in atto ulteriori e ancora più rigorose misure di prevenzione per garantire i più alti standard sanitari. Lo ha annunciato il gruppo di Maranello, alla luce del decreto del Governo italiano dello scorso 11 marzo relativo al Covid-19. "La presenza dei lavoratori negli stabilimenti di Maranello e Modena è stata ridotta al minimo, mentre la restante parte dei dipendenti lavora da remoto, in linea con la lettera e lo spirito del decreto", si legge nella nota nella quale si spiega che "la continuità della produzione si fonda sulla continuità della catena di fornitura in un contesto estremamente mutevole che, tuttavia, fino a ora non ha comportato delle problematiche per gli impianti produttivi di Ferrari".Il gruppo ha infine precisato che "continuerà a valutare l’equilibrio più corretto fra il benessere dei lavoratori, che ha sempre la priorità, e i bisogni dei partner e dei clienti".