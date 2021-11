Ferrari: guidance 2021 rivista al rialzo, ebitda adj visto a 1,52 mld

Titta Ferraro 2 novembre 2021 - 14:07

MILANO (Finanza.com)

Ferrari aumenta le previsioni sull'Ebitda rettificato per l'intero anno. La nuova guidance indica un ebitda adj di 1,52 miliardi di euro (in precedenza era visto nel range tra 1,45 miliardi di euro a 1,5 miliardi di euro). Il nuovo obiettivo va a impattare perfettamente con quelle che erano le stime di consensus Bloomberg. L'Ebit adj è invece visto in area 1,05 euro miliardi (dal range 970 milioni/1,02 miliardi di euro). Il free cash flow industriale è atteso a oltre 550 milioni di euro dai circa 450 milioni di euro indicati in precedenza.