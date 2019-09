Ferrari e Generali le uniche italiane nella classifica Forbes delle aziende più affidabili

Alessandra Caparello 27 settembre 2019 - 15:06

MILANO (Finanza.com)

Importante riconoscimento per Generali arriva da Forbes. Il Leone di Trieste rientra nella classifica “The World’s Best Regarded Companies” stilata da Forbes in collaborazione con “Statista”.Partendo da una selezione delle 2 mila più grandi public company del mondo, Forbes ha individuato le 250 migliori aziende in base ai criteri di affidabilità, condotta sociale, qualità di prodotti e servizi e trattamento dei dipendenti, conducendo 15 mila interviste in 50 paesi. Il gruppo Generali, collocatasi al 61° posto a livello mondiale, figura davanti agli altri grandi gruppi assicurativi, ed è l’unico brand italiano presente nella lista insieme a Ferrari che si piazza in seconda posizione.Al primo posto della classifica troviamo Visa e al terzo Infosys. A completare la top ten Netflix e Pay Pal.