Ferrari: due bond da complessivi 300 milioni presso istituzionali Usa

Titta Ferraro 1 agosto 2019 - 08:28

MILANO (Finanza.com)

Ferrari ha completato il collocamento privato presso investitori istituzionali statunitensi di due bond. Si tratta, nel dettaglio, di obbligazioni senior con cedola 1,12% e scadenza nel 2029 per un importo nominale complessivo di 150 milioni e obbligazioni senior con cedola 1,27% e scadenza nel 2031 per un importo nominale complessivo di 150 mln.I proventi netti del collocamento saranno impiegati per le generali esigenze del Gruppo, ivi incluso il finanziamento delle spese in conto capitale previste nell’attuale piano 2018-2022. "A seguito di questa operazione e dell'offerta di riacquisto di una parte dei prestiti obbligazionari di Ferrari in circolazione, i cui risultati sono stati annunciati il 12 luglio 2019, il profilo delle scadenze del debito di Ferrari risulta ora più omogeneamente distribuito e significativamente esteso", recita una nota del gruppo di Maranello.