Ferrari debole in Borsa nonostante l’upgrade di Banca Imi

simone borghi 6 febbraio 2020 - 11:46

MILANO (Finanza.com)

Gli analisti di Banca Imi hanno deciso di alzare la raccomandazione su Ferrari da Hold a Add e hanno incrementato il prezzo obiettivo da 160 a 180 euro per azione. “La delusione di una parte del mercato sulle prospettive più caute del 2020 rispetto al consenso potrebbe comportare una fase di debolezza di brevissimo termine per il titolo” affermano gli esperti, aggiungendo che “nel 2020, grazie alla sua solida gamma di auto, Ferrari sarà più che in grado di compensare costi e problematiche macro che interessano la prima parte dell'anno in corso. L'aggiornamento della guidance, sottolinea Banca Imi, “è in qualche modo al di sopra delle nostre stime precedenti. A nostro avviso potrebbe essere conservativa e non possiamo escludere un ulteriore aggiornamento al momento dei risultati del 3° trimestre, quando si vedrà l'impatto dei nuovi modelli presentati lo scorso anno, insieme al contributo della serie Icona dall'inizio del 2020”.Oggi il titolo Ferrari cede oltre l’1% a 151,65 euro, tra i peggiori del Ftse Mib che sale dello 0,6% in area 24.300 punti.