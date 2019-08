Ferrari conferma guidance 2019 nella parte alta del range, migliora il target per free cash flow

Titta Ferraro 2 agosto 2019 - 12:30

MILANO (Finanza.com)

Ferrari ha confermato la guidance per l'intero 2019 verso i livelli più alti dei range su tutti i parametri ai tassi di cambio attualmente prevalenti. Rivisto al rialzo il target per il free cash flow industriale. Nel dettaglio i ricavi netti sono visti sopra i 3,5 miliardi di euro. L'ebitda adjusted è indicato nel range 1,2-1,25 miliardi, l'ebit adj a 0,85-0,9 miliardi e l'EPS diluito adjusted nel range 3,50-3,70 per azione. Per il Free cash flow industriale, il nuovo target è di oltre 0,55 miliardi dai circa 0,45 miliardi indicati in precedenza.