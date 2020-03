Ferrari: con lo stop alla Formula 1 impatto negativo difficile da compensare (analisti)

Alessandra Caparello 30 marzo 2020 - 10:23

MILANO (Finanza.com)

L’emergenza COVID-19 si abbatte anche sulla Formula 1. Secondo Bernie Ecclestone, ex responsabile della Formula 1, in un’intervista alla Reuters sottolinea che l'intera stagione 2020 dovrebbe essere annullata e rinviata all'anno successivo per motivi di sicurezza.Il Gran Premio di Silverstone, previsto a luglio, con alta probabilità non ci sarà. Sarebbe la nona gara a rischio di quest'anno, oltre a due già cancellate e sei rinviate finora.La Ferrari non ha mai rivelato l'impatto sul suo bilancio della cancellazione delle gare di Formula Uno ma, secondo Mediobanca Securities, avrà sicuramente un impatto negativo sulla top line della Ferrari, parzialmente compensato dal rinvio di un anno dell’introduzione del nuovo regolamento. L'annullamento dell'intera stagione, finora ancora improbabile, continuano gli analisti di Piazzetta Cuccia che assegnano al titolo rating Neutral, avrebbe un impatto molto maggiore sulla linea superiore della Ferrari e sarebbe difficile da compensare a livello di margine.