Ferrari comunica dettaglio acquisto azioni proprie sull'MTA nell'ambito della Quinta Tranche

Redazione Finanza 19 ottobre 2021 - 07:01

MILANO (Finanza.com)

Ferrari ha comunicato di "avere acquistato sul Mercato Telematico Azionario (MTA), nell'ambito della quinta tranche del programma di acquisto di azioni proprie annunciata in data 4 ottobre 2021 ('Quinta Tranche')ulteriori azioni ordinarie".Il buyback porta il "corrispettivo totale investito dall'annuncio della Quinta Tranche del programma di acquisto di azioni proprie del 4 ottobre 2021 fino al 15 ottobre 2021 a 11.860.897,60 Euro per n. 64.930 azioni ordinarie acquistate sul MTA"."Al 15 ottobre 2021 Ferrari deteneva pertanto n. 9.837.833 azioni proprie ordinarie pari al 3,82% del capitale sociale totale emesso includendo le azioni ordinarie e le azioni speciali e al netto delle azioni assegnate ai sensi del piano di incentivazione azionaria della Società - si legge nel comunicato - Dal 1 gennaio 2019 al 15 ottobre 2021 la Società ha riacquistato un totale di 4.652.507 azioni proprie sulMTA e NYSE per un corrispettivo totale di 665.282.599,84 Euro".