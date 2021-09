Ferrari comunica dettagli acquisto azioni proprie sull'MTA e sul Nyse. Detiene 3,78% capitale sociale

Redazione Finanza 21 settembre 2021 - 07:38

MILANO (Finanza.com)

Ferrari N.V. ha reso noto di aver di avere acquistato sul Mercato Telematico Azionario (MTA) e sul New York Stock Exchange (NYSE),ulteriori azioni ordinarie, nell'ambito della quarta tranche del programma di acquisto di azioni proprie annunciata in data 11 marzo 2021 ("Quarta Tranche").Nella nota, diramata nella serata di ieri, si legge che "dall'annuncio della Quarta Tranche del programma di acquisto di azioni proprie dell'11 marzo 2021 fino al 17 settembre 2021 il corrispettivo totale investito è stato di 1) 112.207.172,26 euro per n. 648.395 azioni ordinarie acquistate sul MTA. 2) 33.169.551,26 USD (27.842.612,35 Euro) per n. 157.620 azioni ordinarie acquistate sul NYSE. Al 17 settembre 2021 la Società deteneva pertanto n. 9.718.526 azioni proprie ordinarie pari al 3,78% del capitale sociale totale emesso includendo le azioni ordinarie e le azioni speciali e al netto delle azioni assegnate ai sensi del piano di incentivazione azionaria della Società. Dal 1 gennaio 2019 al 17 settembre 2021 la Società ha riacquistato un totale di 4.533.200 azioni proprie sul MTA e NYSE per un corrispettivo totale di 643.472.017,77 Euro".