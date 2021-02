Ferrari aumenta il Premio di Competitività per il 2020: ogni dipendente riceverà 7.500 euro

Valeria Panigada 8 febbraio 2021 - 11:16

MILANO (Finanza.com)

Nonostante l'anno complesso per la pandemia, Ferrari continua a rafforzare il suo sistema di welfare aziendale. La casa di Maranello ha condiviso con le organizzazioni sindacali italiane firmatarie dell’Accordo sul Premio di Competitività, un’integrazione del premio per il 2020 pari a 2.100 euro lordi con erogazione prevista per il prossimo aprile, che porta il valore complessivo conseguibile da ogni dipendente a 7.526,14 euro lordi. Non solo. Nel 2020, anno in cui è scoppiata l'emergenza Covid, Ferrari ha registrato una crescita del numero di dipendenti. Il personale del gruppo è infatti aumentato del 6,3% a oltre 4.500 unità nel mondo, proseguendo così la crescita degli anni scorsi. Per quanto riguarda il 2021 si Ferrari registra già l’inserimento di 50 nuovi addetti nello stabilimento di Maranello, per il passaggio sui due turni del reparto Carrozzeria 8 cilindri previsto tra aprile e maggio.