Ferrari, arrivata la conferma della Certificazione Equal Salary

Luca Losito 12 luglio 2021 - 15:01

MILANO (Finanza.com)

Ferrari confermata società Equal Salary. La Certificazione, ottenuta un anno fa, è stata solo l’inizio di un percorso di lungo termine che riguarda tutte le fasi di gestione e sviluppo delle persone. Ed è stata confermata anche per la divisione del gruppo operativa in Nord America.La conferma è giunta dalla monitoring visit di PwC che si è conclusa con successo nei giorni scorsi. Oggetto dell’analisi della società di revisione non è stata solo la parità retributiva di genere, già analizzata nel corso del primo audit, ma una valutazione estesa e approfondita delle azioni che sono state intraprese nel corso degli ultimi 12 mesi per rendere l'ambiente di lavoro sempre più inclusivo.