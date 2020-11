Ferrari alza guidance 2020, ricavi attesi a 3,8 mld

Titta Ferraro 3 novembre 2020 - 13:29

MILANO (Finanza.com)

Ferrari ritocca la guidance 2020 spostando le previsioni per l'intero anno intorno al limite superiore della guidance del 3 agosto. Le stime, rimarca il gruppo di Maranello, sono a condizione che l’operatività non sia impattata da ulteriori restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19.Ferrari quindi adesso vede i ricavi netti a 3,8 mld di euro rispetto alla guidance del 3 agosto che indicava ricavi oltre i 3,4 mld. L'ebitda adj è indicato a 1,27 mld (da range 1,075-1,125 mld dato ad agosto), l'ebit adj a 0,92 mld (da 0,65-0,70 mld) e l'utile diluito adj per azione di 3,71 euro dal range precedente di 2,6-2,8 euro.A Piazza Affari il titolo ha accelerato dopo i conti del terzo trimestre e la nuova guidance e adesso segna oltre +3,3% a 162,45 euro.