Ferrari: acquistate azioni proprie sul Nyse per 6,8 milioni di euro

simone borghi 21 ottobre 2019 - 14:17

MILANO (Finanza.com)

Prosegue il buyback di Ferrari. Nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie annunciato lo scorso 1° luglio (seconda tranche), la società di Maranello ha acquistato sul New York Stock Exchange (NYSE) ulteriori 48mila azioni ordinarie, pari a un controvalore di 6,82 milioni di euro, tra il 15 e il 18 ottobre. Il prezzo medio unitario di acquisto è stato tra un minimo di 155,96 dollari e un massimo di 160,11 dollari.Dall’annuncio del programma di acquisto di azioni proprie del 1° luglio fino al 18 ottobre 2019 il corrispettivo totale investito è stato di 150 milioni di euro per 1.063.109 azioni ordinarie acquistate sul MTA (pari alla totalità della seconda tranche da eseguire sul mercato MTA) e 39 milioni di euro per 281.385 azioni ordinarie acquistate sul NYSE risultanti in 8.321.528 azioni proprie ordinarie complessivamente detenute da Ferrari al 18 ottobre 2019. Alla stessa data la società deteneva il 3,23% del capitale sociale includendo le azioni ordinarie e le azioni speciali e al netto delle azioni assegnate ai sensi del piano di incentivazione.