Ferrari 'restringe' range guidance 2020, ricavi attesi a 3,4 mld

Redazione Finanza 3 agosto 2020 - 14:46

MILANO (Finanza.com)

Ferrari ha deciso di restringere il range della guidance 2020 per "riflettere la maggiore visibilità e alcuni affinamenti delle assunzioni illustrate lo scorso 4 maggio". In particolare, il gruppo di Maranello nella nuova 'guidance 2020 ristretta' si attende ricavi superiori a 3,4 miliardi di euro rispetto alla passata previsione compresa tra 3,4 e 3,6 miliardi. L'Ebitda adjusted dovrebbe attestarsi nella forchetta 1,075-1,125 miliardi (passata stima tra 1,05-1,20 miliardi), mentre l'Ebit rettificato è visto tra 0,65-0,70 miliardi (da 0,6-0,8 miliardi). Quanto alla previsione per il free cash flow industriale dovrebbe attestarsi tra 0,10-0,15 miliardi contro la stima precedente compresa tra 0,1-0,2 miliardi).