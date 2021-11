Ferrari: Vigna conferma prima Rossa elettrica nel 2025

Titta Ferraro 2 novembre 2021 - 16:35

MILANO (Finanza.com)

Neutralità carbonica entro il 2030 e prima auto elettrica nel 2025. L'amministratore delegato di Ferrari, Benedetto Vigna, conferma l'obiettivo di dare alla luce la prima Rossa EV nel 2025, come indicato dal presidente Elkann lo scorso giugno.Intervenendo nella conference call sui conti del terzo trimestre 2021, Vigna ha spiegato che l'elettrificazione della gamma è una priorità così come l'impegno per ridurre le emissioni dirette sia su quelle indirette con un focus su energia e materiali. Il prossimo 16 giugno in occasione del Capital Markets Day il 16 giugno ci sarà il piano dettagliato sul fronte elettrificazione.