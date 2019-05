Ferrari SF90 Stradale, la prima rossa ibrida di serie e la più veloce di sempre

simone borghi 30 maggio 2019 - 09:20

MILANO (Finanza.com)

Ferrari presenta la prima hypercar prodotta in serie con la tecnologia green delle ibride ricaricabili alla spina, caratterizzata però non solo dalla riduzione delle emissioni ma dal raggiungimento di prestazioni complessivamente mai viste prima.Si tratta della SF90 Stradale, la prima ibrida plug-in firmata Ferrari. Il nome celebra i 90 anni della Scuderia del Cavallino e lo fa in abbinamento ad un elenco di novità a 360 gradi, posizionandosi al di sopra dei modelli in gamma garantendo prestazioni superiori alla Ferrari nonostante la produzione in larga scala: 1000 cavalli, unendo propulsore termico e elettrico e 2,5 secondi per passare da 0 a 100 km/h.Passando allo stile la SF90 rappresenta una svolta epocale, dato che rivisita completamente le proporzioni prendendo ispirazione dalle recenti supercar: ne è un esempio la definizione della cabina che, senza penalizzare il comfort a bordo, presenta una ridotta sezione frontale ed è spostata verso l’anteriore per migliorare la penetrazione aerodinamica.“Stiamo assistendo a un cambiamento radicale. Oggi Ferrari segna un epocale punto di svolta tecnologico industriale e commerciale”. Non ha mezze parole Luis Camilleri, numero uno della casa di Maranello presentando la nuova supercar ibrida firmata Ferrari e annunciando altre novità in arrivo.“La SF90 Stradale è il secondo dei cinque nuovi modelli che presenteremo quest’anno: un numero di lanci che non ha precedenti nella nostra storia, che permette alla Ferrari di schierare la gamma più ampia e completa di sempre e di continuare a sorprendere e fare felici i nostri clienti”, ha sottolineato Camilleri.Per quanto riguarda il prezzo, non è ancora stato rivelato ma dovrebbe aggirarsi sui 500mila euro. Nonostante la cifra, circa 2mila clienti hanno già ordinato la vettura che porterà la produzione di Maranello a superare probabilmente i 10mila esemplari anno.