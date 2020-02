Ferrari, Louis Camilleri: "Aumenteranno investimenti in F1"

Alessandra Caparello 4 febbraio 2020 - 16:11

MILANO (Finanza.com)

“Nel 2021 ci saranno nuove regole, avremo un'auto molto diversa e serviranno più risorse per la ricerca”, così Louis Camilleri, AD di Ferrari presentando i risultati 2019 della Rossa di Maranello. “L'ambizione di Ferrari in Formula 1 resta vincere. Continueremo a investire per lo sviluppo della vettura 2020” ha aggiunto Camilleri sottolineando come il 2020 “sarà un anno di consolidamento per Ferrari”.I cinque modelli presentati nel 2019 arriveranno ai clienti nel corso del 2020, la maggior parte del secondo e terzo trimestre dell'anno, mentre la Ferrari Roma arriverà ai clienti nel quarto trimestre del 2020.