Ferrari, GVS e CY4Gate vincono l'edizione 2020 del premio per la migliore strategia di utilizzo dei mercati dei capitali

simone borghi 30 marzo 2021 - 10:14

MILANO (Finanza.com)

Equita ha premiato le società che hanno perseguito le migliori strategie di utilizzo del mercato dei capitali nel corso del 2020.Per la categoria “Raccolta di fondi sul mercato del debito” si è classificata al primo posto Ferrari, la cui emissione obbligazionaria andrà a finanziare le generali esigenze del gruppo. Tra i premiati anche Leonardo e Campari.Per la categoria “Raccolta di fondi sul mercato MTA” si è classificata al primo posto GVS, la cui IPO è risultata l’unica sull’MTA nel 2020 e i cui proventi permetteranno di proseguire la strategia di crescita per linee esterne e supportare gli investimenti in ricerca e sviluppo. Tra i premiati anche Nexi e Falck Renewables.Per la categoria “Raccolta di fondi sul mercato AIM” si è classificata al primo posto CY4Gate, la cui raccolta sarà utilizzata per continuare ad innovare e sviluppare nuovi prodotti, rafforzare la struttura commerciale e accelerare così la crescita. Tra i premiati anche Labomar e Tecma Solutions.