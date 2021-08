Ferrari: Equita fissa nuovo target a 168 euro

Redazione Finanza 3 agosto 2021 - 12:35

MILANO (Finanza.com)

Ancora movimenti al ribasso a Piazza Affari per Ferrari all'indomani dei conti. Il titolo della Rossa di Maranello mostra una flessione dell'1,3% a quota 178,05 euro. Gli analisti di Equita hanno confermato la raccomandazione hold su Ferrari, con target price in salita dell'1% a 168 euro. "I conti del secondo trimestre 2021 sono in linea con le nostre attese (leggermente superiori al consensus Bloomberg)", segnalano gli esperti ricordando che il 16 giugno 2022 ci sarà il Capital markets day.