Ferrari: Elkann, primo modello completamente elettrico nel 2025

Bisognerà aspettare ancora qualche anno prima di vedere una Ferrari 100% elettrica. “Continuiamo a mettere in atto la nostra strategia di elettrificazione in modo estremamente rigoroso - ha detto oggi John Elkann, presidente e ceo di Ferrari - E la nostra interpretazione e applicazione di queste tecnologie sia nel motorsport sia nelle auto stradali è una grande opportunità per trasmettere l’unicità e la passione del Cavallino Rampante alle nuove generazioni". "Siamo molto entusiasti della nostra prima Ferrari completamente elettrica, che abbiamo in programma di presentare nel 2025 e potete esserne certi: tutto quello che nel vostro immaginario gli ingegneri e i designer di Maranello sono in grado concepire per un simile punto di riferimento della nostra storia, verrà realizzato”, ha aggiunto Elkann intervenendo all'assemblea dei soci.