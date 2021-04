Ferrari, Elkann ermetico su nuovo ceo: 'progressi per short list candidati, ci sarà nel Capital Markets Day 2022'

Titta Ferraro 15 aprile 2021 - 13:14

MILANO (Finanza.com)

John Elkann, presidente e ceo di Ferrari, parla di progressi nel percorso di scelta del nuovo ceo del Cavallino Rampante. “Il Consiglio ha istituito un comitato di ricerca che ha supervisionato il processo per identificare il nuovo ceo della nostra società, una figura con le competenze giuste per guidarci in questo decennio", soino state le parole di Elkann all'assemblea dei soci. "Stiamo facendo buoni progressi nella creazione di una short list di candidati molto forti - aggiunge Elkann - che hanno tutte le qualità, fra le quali in particolare le capacità tecnologiche, per guidare la nostra società. Il nuovo CEO e il Senior Management Team conviderà con voi il futuro entusiasmante di Ferrari nel corso del nostro Capital Markets Day nel 2022, un anno importante anche per i lanci di nuove vetture e del Purosangue in particolare, qualcosa di davvero speciale”.