Ferrari: Banca Imi taglia tp a 166,2 euro, ma valutazione resta positiva

Daniela La Cava 2 aprile 2020 - 12:47

MILANO (Finanza.com)

Giornata positiva per Ferrari a Piazza Affari, dove mostra un rialzo dello 0,66% a 137,55 euro. Gli analisti di Banca Imi hanno confermato la raccomandazione add sul titolo della Rossa di Maranello, ma hanno rivisto al ribasso il target price che passa sa 180 a 166,2 euro. "Stiamo aspettando un aggiornamento della guidance 2020 alla luce dell'epidemia di Covid e nonostante la revisione al ribasso delle nostre stime per l'esercizio in corso manteniamo la nostra valutazione positiva Ferrari", spiegano gli esperti di Imi sottolineando che "il posizionamento del gruppo, la solida raccolta ordini, la capacitĂ di gestire le consegne e la lista d'attesa, oltre al suo forte impegno strutturale nel dare prioritĂ ai margini e al free cash flow rispetto ai ricavi garantiscono una maggiore resilienza e una migliore protezione dell'attuale scenario tra titoli automobilistici e industriali italiani", rimarcano gli analisti.