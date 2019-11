Ferrari: 3° trimestre batte attese, ebitda adj a 311 milioni

Titta Ferraro 4 novembre 2019 - 12:46

MILANO (Finanza.com)

Ebitda e ricavi oltre le attese per Ferrari. Il cavallino Rampante ha ruiportato nel terzo trimestre ricavi netti per 915 milioni, con una crescita del 9,2% a cambi correnti e del 7,1% a cambi costanti. Il consensus Bloomberg era fermo a 885 mln. Il risultato è stato trainato dall’aumento pari al 9,5% delle vendite dei modelli a 8 cilindri (V8) e dall’aumento pari all’8,9% dei modelli a 12 cilindri (V12). La performance dei modelli è stata guidata in particolare dai solidi livelli delle consegne della Ferrari Portofino e della 812 Superfast.Oltre le attese anche l'ebitda adj a 311 mln dai 296 mln del consensus. L'Adjusted EBIT è stato pari a 227 milioni, +11,7% a cambi correnti o +4,4% a cambi costanti.