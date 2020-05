Ferragamo, tornano gli acquisti: sotto la lente effetto Kering

Daniela La Cava 25 maggio 2020 - 13:27

MILANO (Finanza.com)

Seduta positiva a Piazza Affari per Salvatore Ferragamo, che torna a vedere gli acquisti dopo i ribassi di venerdì scorso in scia alle rinnovate tensioni tra Hong Kong e Pechino. Oggi il titolo della maison del lusso guadagna oltre il 2% a 10,38 euro per azione.Sotto la lente del mercato le parole del presidente Ferruccio Ferragamo che in una intervista ad 'Affari & Finanza' sottolinea il recupero in Cina, con una crescita a doppia cifra a maggio. Più in generale, il comparto del lusso trova sponda da alcune dichiarazioni arrivate nel weekend da Kering, secondo cui, alla riapertura delle boutiques i primi segnali della prima settimana in Francia erano incoraggianti. "Il traffico nei negozi è stato superiore alle nostre aspettative e un numero maggiore di clienti sta acquistando, il che parla della forza e della fedeltà della nostra clientela locale", ha dichiarato la società francese."In attesa di verificare la portata di queste dichiarazioni ed eventualmente la consistency nel tempo di questi trend - sottolineano gli analisti di Equita - si tratta comunque di affermazioni positive che potrebbero supportare Kering e l’intero settore, in una fase in generale di bassa visibilità sul recupero delle vendite, in particolare con la clientela locale in Europa e Stati Uniti".