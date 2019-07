Ferragamo: titolo crolla in borsa dopo trimestrale a -7%

Alessandra Caparello 31 luglio 2019 - 16:05

MILANO (Finanza.com)

Tracollo a Piazza Affari per il titolo Ferragamo che arriva a perdere oltre il 7% dopo la pubblicazione dei conti semestrali. L’azienda del lusso ha reso noto di aver realizzato ricavi consolidati pari a 705 milioni di euro, riportando un aumento del 4,6% a tassi di cambio correnti e del 4,4% tassi di cambio costanti rispetto ai 674 milioni di euro registrati nei primi sei mesi dell’esercizio 2018. I ricavi del secondo trimestre 2019 hanno registrato un aumento del 4,9%.L’utile netto del Periodo, inclusivo del risultato di terzi, ammonta a 60 milioni di euro per il primo semestre dell’esercizio 2019, in aumento del 2,4% rispetto ai 59 milioni di euro dei primi sei mesi del 2018. L’area Asia Pacifico si riconferma il primo mercato in termini di Ricavi per il Gruppo, in aumento del 8,1% (+8,4% a tassi di cambio costanti), rispetto ai primi sei mesi dell’esercizio 2018. In particolare, i negozi a gestione diretta in Cina hanno registrato, nel primo semestre 2019, un incremento delle vendite del 17,4% (+16,3% a tassi di cambio costanti).