Ferragamo: tentativo di riscossa del peggior titolo Ytd del Ftse Mib

Titta Ferraro 28 ottobre 2019 - 14:28

MILANO (Finanza.com)

Balzo di oltre il 3% per il titolo Salvatore Ferragamo che sale oggi di oltre il 3% sulla scia del ritorno dell'appeal speculativo dopo l'offerta avanzata da Lvmh su Tiffany. Il mercato torna a valutare la possibilità di un'offerta sulla società che già in passato era stata indicata come una possibile preda di uno dei colossi del lusso.Il titolo risulta il peggior performer del 2019 dell'intero Ftse Mib con un saldo negativo del 6%; unico titolo in rosso del'intero Ftse Mib. I giudizi buy sul titolo sono solo l'8,7% del totale (consensus Bloomberg), con il 69,6% degli analisti che invece dice hold e il 21,7% è invece sell.