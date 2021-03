Ferragamo: stasera i conti 2020, Mediobanca Securities non si attende alcun dividendo

Daniela La Cava 9 marzo 2021 - 13:32

MILANO (Finanza.com)

Anche per Salvatore Ferragamo oggi è fissato l'appuntamento con i conti 2020 che verranno diffusi a mercati chiusi (call prevista attorno alle 18).Per Mediobanca Securities, che conferma la raccomandazione neutral e target price di 14,6 euro, "l'andamento delle vendite nel quarto trimestre 2020 non sarà molto diverso dal terzo trimestre". Soffermandosi poi sui risultati del 2020, gli esperti di piazzetta Cuccia si attendono un Ebit negativo per 80 milioni di euro e un rosso superiore ai 100 milioni di euro che si confronta con i profitti per 87,3 milioni conseguiti nel 2019. Il consensus Bloomberg indica un Ebit negativo per 67,3 milioni e una perdita netta di 87,4 milioni.Gli analisti di Mebiobanca Securities non si attendono, infine, il pagamento di alcun dividendo mentre il consensus prevede una cedola pari a 0,02 euro per azione.