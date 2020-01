Ferragamo, preview bilancio: per Mediobanca centrerà la guidance su fatturato

Laura Naka Antonelli 24 gennaio 2020 - 15:20

MILANO (Finanza.com)

Ferragamo annuncerà i risultati di bilancio del quarto trimestre fiscale il prossimo 28 gennaio, dopo la chiusura della sessione a Piazza Affari. Gli analisti di Mediobanca Securities scrivono in una nota di ritenere che Ferragamo centrerà la guidance, riportando un lieve aumento del fatturato nell'anno fiscale 2019 e dunque chiudendo l'anno con un fatturato di 1,375 miliardi di euro, in rialzo del 2,1% su base annua.Ciò implica un rialzo dell'1,7% su base annua nel quarto trimestre, a 381 milioni di euro.Gli esperti prevedono tuttavia che, in termini di performance a seconda delle aree geografiche in cui il colosso del lusso è attivo, le vendite in Asia siano scese nel quarto trimestre del 10%, traducendosi per l'anno fiscale 2019 in un calo dell'1%.Mediobanca Securities ha un rating "underperform" sul titolo, con target price a 15 euro. Il titolo Ferragamo mette a segno un rialzo di oltre +1%, oltre quota 17,68 euro.