Ferragamo, nuove nomine: Daniella Vitale ceo North America, Vincenzo Equestre ceo Region Emea

Redazione Finanza 12 ottobre 2021 - 11:13

MILANO (Finanza.com)

Il gruppo Salvatore Ferragamo rafforza la struttura manageriale nell’area Nord America (USA e Canada) e della Region EMEA con la nomina di nuovi vertici. A partire dal 18 ottobre, Daniella Vitale entrerà in azienda con il ruolo di chief executive officer (ceo) North America mentre dal 7 ottobre Vincenzo Equestre ricopre il ruolo di ceo Region Emea.Per Daniella Vitale il percorso professionale è iniziato nel merchandising di Salvatore Ferragamo; è proseguito in Gucci, fino a ricoprire l’incarico di presidente e ceo America; è stata alla guida di Barney's New York e successivamente chief brand officer ed executive vice president di Tiffany & Company. Equestre, si legge nel comunicato, vanta un lungo e solido track record di esperienze di successo nel settore del lusso, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità a livello internazionale, lavorando in gruppi leader del settore come L’Oréal e LVMH.