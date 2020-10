Ferragamo: ingresso partner strategico darà valore aggiunto al gruppo (analisti)

Alessandra Caparello 22 ottobre 2020 - 11:37

MILANO (Finanza.com)

La famiglia proprietaria di Salvatore Ferragamo potrebbe r vendere all'interno della propria holding Ferragamo Finanziaria una quota di minoranza. Lo riporta la Reuters secondo cui il Presidente della società Ferruccio Ferragamo, figlio del fondatore Salvatore, ha tenuto discussioni con gli investitori dopo l'estate, offrendo una partecipazione di circa il 20% nella holding di famiglia. Tuttavia, a seguito della notizia, un portavoce dell'azienda ha negato categoricamente che la famiglia Ferragamo avesse intenzione di vendere.Sebbene l'azionista di maggioranza abbia categoricamente negato l'intenzione di vendere una partecipazione di minoranza nella holding, si potrebbe ipotizzare che se a un certo punto ciò dovesse accadere, potrebbe derivare dall'intenzione di uno degli azionisti di incassare come afferma Mediobanca Securities che assegna al titolo Ferragamo rating Neutral. In questo caso – continuano gli esperti - non ci sarebbe alcun impatto per il gruppo nel suo complesso. Al contrario, se dovesse entrare un partner strategico, il suo contributo potrebbe avere un valore aggiunto.