Ferragamo in rally post conti (+5%): Equita alza tp a 17 euro, "appeal speculativo continua a sostenere titolo"

Daniela La Cava 12 maggio 2021 - 10:26

MILANO (Finanza.com)

Prosegue la corsa di Salvatore Ferragamo a Piazza Affari, dove mostra un rialzo di quasi il 5% e viaggia sopra i 19 euro. Ieri il big toscano del lusso ha annunciato a mercati chiusi i numeri del primo trimestre, archiviati con ricavi pari a 245 milioni, in crescita del 10,3% rispetto al primo trimestre 2020, sostenuti soprattutto dall'area Asia Pacifico che si riconferma il primo mercato in termini di ricavi per il gruppo. L'utile netto è stato sostanzialmente in pareggio (-0,6 milioni di euro), in miglioramento rispetto al rosso di 41 milioni di un anno fa."Da un punto di vista fondamentale, il miglioramento sequenziale di aprile e il solido gross margin del primo trimestre 2021 sono incoraggianti, ma la società rimane in fase di transizione, perseguendo un rilancio le cui linee guida ci appaiono ancora non del tutto definite", commentano gli analisti di Equita che hanno rivisto al rialzo del 5% il target price di Ferragamo che sale a 17 euro. "Dall’altro lato, l`appeal speculativo continua a sostenere il titolo e ci porta a confermare il rating hold, ma saremmo venditori sull`eventuale forza", concludono gli esperti.