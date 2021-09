Ferragamo: cda nomina Frédéric Biousse e Annalisa Loustau Elia consiglieri indipendenti

Daniela La Cava 30 settembre 2021 - 08:27

MILANO (Finanza.com)

Ilconsiglio di amministrazione di Salvatore Ferragamo ha nominato amministratori per cooptazione Frédéric Biousse – candidato presente nella lista di maggioranza presentata nel corso dell’ultima assemblea dall’azionista di controllo Ferragamo Finanziaria – e Annalisa Loustau Elia. I nuovi amministratori sono stati cooptati in sostituzione dei consiglieri Marinella Soldi e Micaela le Divelec Lemmi che avevano rassegnato le proprie dimissioni con efficacia rispettivamente dal 27 luglio 2021 e 7 settembre 2021. I consiglieri Frédéric Biousse e Annalisa Loustau Elia, si legge nella nota, rimarranno in carica fino alla prossima assemblea.