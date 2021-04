Ferragamo: cda conferma le Divelec Lemmi a.d., Leonardo Ferragamo presidente non esecutivo

Redazione Finanza 22 aprile 2021 - 14:35

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Salvatore Ferragamo, nominato oggi dall’assemblea degli azionisti, si è riunito successivamente alla stessa e ha nominato Leonardo Ferragamo presidente non esecutivo, Michele Norsa vice presidente esecutivo e Micaela le Divelec Lemmi amministratore delegato, confermando tutti i poteri già in essere.Il board resterà in carica per il triennio 2021-2023, e quindi con scadenza alla data dell’assemblea degli azionisti convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. È quanto si legge in una nota del gruppo del lusso toscano.