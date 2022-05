Ferragamo affonda a -4%, analisti temono effetti frenata in Cina su conti 1° trimestre

Titta Ferraro 3 maggio 2022 - 11:43

MILANO (Finanza.com)

Fitte vendite oggi sul titolo Salvatore Ferragamo che segna -4% circa in area 15,86 euro. Gli analisti iniziano a guardare ai conti in arrivo il prossimo 10 maggio e che potrebbero subire in parte il contraccolpo del lockdown di Shanghai. Banca Akros si aspetta ricavi pari a 270 milioni di euro nel primo trimestre 2022, in crescita del 15% rispetto al primo trimestre 2021. Stima che è leggermente inferiore ai 274 mln del consensus Bloomberg. Il trimestre dovrebbe aver visto USA e America Latina guidare la crescita dei ricavi, mentre è ragionevole attendersi un marzo debole in Cina a causa delle nuove restrizioni Covid. Akros ha tagliato il prezzo obiettivo da 19 a 18 euro.