Ferragamo: Standard Ethics alza outlook a positivo da stabile

Daniela La Cava 13 novembre 2019 - 08:20

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics ha confermato il rating di "E" su Salvatore Ferragamo, ma ha rivisto al rialzo il suo outlook da "Stabile" a "Positivo". La società fa parte dello SE Italian Index.Standard Ethics spiega in un comunicato stampa di avere "rilevato costanti miglioramenti nelle strategie di sostenibilità da parte dell’azienda italiana, in particolare nell'ambito del reporting extra-finanziario e delle politiche ambientali. Ferragamo si è allineata ad un importante processo che sta riguardando l’intero settore della moda internazionale [Fashion Pact]".Standard Ethics sottolinea tuttavia che "le politiche ESG includono anche fattori di corporate governance, i quali rappresentano il prerequisito strategico necessario per la gestione di lungo termine della propria sostenibilità. Eventuali implementazioni nell'area della governance che Ferragamo desidererà considerare, saranno alla base di possibili futuri miglioramenti del rating".