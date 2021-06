Ferragamo: Marco Gobbetti (in arrivo da Burberry) sarà il nuovo amministratore delegato

Daniela La Cava 28 giugno 2021 - 08:44

MILANO (Finanza.com)

Giro di poltrone nel mondo del lusso europeo. Salvatore Ferragamo e Ferragamo Finanziaria, azionista di controllo della Salvatore Ferragamo, hanno annunciato stamattina che è stato raggiunto un accordo con Marco Gobbetti per il suo ingresso nella Salvatore Ferragamo in qualità di direttore generale e amministratore delegato.Nella nota si sottolinea che Gobbetti, attuale ceo di Burberry, è un manager italiano che vanta un lungo e rilevante percorso professionale nel settore luxury e fashion. Già amministratore delegato di Moschino, ha speso 13 anni nel gruppo LVMH dove ha ricoperto il ruolo di ceo di Givenchy e di Celine, prima di ricoprire l'attuale incarico nella società britannica quotata al London Stock Exchange. Marco Gobbetti assumerà l’incarico non appena libero dai suoi obblighi contrattuali. Il manager lascerà Burberry a fine anno, e il gruppo inglese ha indicato nella nota diffusa stamattina che il cda "inizierà la ricerca di un successore".