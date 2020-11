Fenix: accordo per produzione esecutiva del film "Across the river and into the trees"

Redazione Finanza 19 novembre 2020 - 09:25

Fenix Entertainment, società di produzione e distribuzione cinematografica quotata in Borsa sul nuovo segmento professionale AIM PRO Italia, ha siglato un contratto per la produzione esecutiva della trasposizione cinematografica internazionale del grande classico di Hemingway "Across the river and into the trees". Il contratto, si legge nel comunicato, è sospensivamente condizionato alla cessione di ramo di azienda da parte della società Augustus Color, che avverrà entro la data di inizio delle riprese. Le riprese del film, girato interamente in Italia, inizieranno il 23 novembre 2020 tra la campagna veneta e Venezia e dureranno otto settimane, per concludersi il 22 gennaio 2021; il budget sarà di 12.500.000 milioni di euro.