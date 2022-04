Fenix Entertainment: ingresso nel team di Fausto Brizzi nel ruolo di nuovo produttore creativo

simone borghi 11 aprile 2022 - 12:14

MILANO (Finanza.com)

Fenix Entertainment ha nominato Fausto Brizzi in qualità di produttore creativo dell’area entertainment e cinema della società. La media company, che a febbraio scorso ha visto l’ingresso di Filippo Cipriano come direttore generale, continua così il suo processo di crescita interna accogliendo il noto autore, regista e scrittore.Fausto Brizzi guiderà il team editoriale nella selezione dei progetti cinematografici e televisivi, ne seguirà la realizzazione in tutte le fasi creative e si occuperà della vendita degli stessi ai broadcaster nazionali e internazionali. Darà inoltre notevole impulso alla produzione digital e new media, che sarà sviluppata da Lovit, società partecipata di Fenix Entertainment, che si occuperà della creazione di contenuti advertising per il web.