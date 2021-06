Fenix Entertainment: il ceo Riccardo Di Pasquale acquista 6500 azioni per oltre 38mila euro

simone borghi 29 giugno 2021 - 16:26

MILANO (Finanza.com)

Fenix Entertainment, passata da pochi giorni da AIM Pro ad AIM Italia comunica che il co-fondatore e Ceo Riccardo Di Pasquale ha acquistato in due distinte operazioni 6.500 azioni della società per un totale di 38.337 euro."Come già annunciato, i risultati numerici e di crescita sono stati sensibilmente migliori delle attese con un incremento del valore della produzione del +116% nel 2020 e un trend per l’anno in corso che si sta confermando positivo. In base alle ricerche più recenti degli analisti, il prezzo attuale delle azioni Fenix Entertainment sarebbe a forte sconto tanto che l’ultima ricerca indica un target price di €11,36. Il mio acquisto conferma quanto crediamo nella Società e nello sviluppo che stiamo perseguendo accordo dopo accordo, con operazioni che testimoniano come il mercato ci riconosca valore e professionalità" ha commentato Riccardo Di Pasquale, Ceo di Fenix Entertainment.