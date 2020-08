Fenix Entertainment debutterà su Aim Pro il 14 agosto, Borsa Italiana dispone l'ammissione a quotazione

Valeria Panigada 12 agosto 2020 - 16:12

MILANO (Finanza.com)

Fenix Entertainment, società attiva nella produzione e distribuzione di contenuti cinematografici, televisivi e musicali, debutterà il prossimo 14 agosto sul listino Aim Pro, il segmento che consente alle Pmi di accedere con maggiore gradualità al mercato, dotandosi progressivamente delle strutture adeguate. Il gruppo inaugurerà così il nuovo segmento recentemente creato da Borsa Italiana, che oggi ha disposto l'ammissione alle negoziazioni delle azioni e dei warrant. Le contrattazioni sul segmento Aim Pro sono riservate esclusivamente a investitori professionali e istituzionali e prevedono un’asta giornaliera."Siamo orgogliosi e anche emozionati per essere tra i primi ad accedere a questo mercato e per avere raggiunto questo obiettivo in pochi anni dalla nascita della società - ha commentato Tino Silvestri, presidente di Fenix Entertainment - Fenix ha l’obiettivo di essere tra i protagonisti di un mercato in crescita e la quotazione accelererà questo processo, aumentando il numero delle produzioni e rafforzando la struttura per meglio sviluppare i progetti in Italia e all’estero".Nel 2019, Fenix Entertainment ha registrato una significativa accelerazione delle performance economiche: valore della produzione pari a 7,5 milioni di euro (rispetto a 1,1 milioni del 2018), Ebitda pari a 1,9 milioni (rispetto a 289mila del 2018) e utile netto di 1,1 milioni (rispetto a a 128mila del 31 dicembre 2018). Anche le previsioni per il 2020 mostrano un trend di crescita, con un valore della produzione atteso oltre 11 milioni.