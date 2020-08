Fenix Entertainment debutta sul nuovo segmento professionale di Aim Italia

Daniela La Cava 14 agosto 2020 - 09:54

MILANO (Finanza.com)

Debutto oggi per Fenix Entertainment sul segmento professionale di Aim Italia. "L’ingresso in Borsa, per una società giovane come la nostra, è un risultato importante, che abbiamo raggiunto grazie a un duro e costante lavoro di squadra durato più di un anno e a un forte senso di comunità. Essere competitivi nel nostro settore comporta un’attenzione costante all’andamento del mercato globale", ha commentato Riccardo Di Pasquale, a.d. e fondatore della società romana di produzione, co-produzione, e distribuzione di contenuti cinematografici, televisivi e musicali."I settori dell’entertainment, oggi come oggi, si muovono a velocità elevatissima grazie ai numerosi canali e mezzi di fruizione esistenti; occorre quindi proporre delle progettualità che sappiano essere interessanti a aggiungere valore", ha aggiunto il ceo.Borsa Italiana ha precisato che si tratta della prima ammissione sul nuovo segmento di Aim Italia, riservato agli investitori professionali, che nasce per rispondere alle esigenze di quotazione di un più ampio numero di aziende. Questo segmento è rivolto, in particolar modo, a società che preferiscono accedere con gradualità al mercato, dotandosi progressivamente delle strutture necessarie, a start-up e scale-up che hanno attivato la commercializzazione di prodotti/servizi da meno di un anno e/o devono ancora avviare fondamentali funzioni/processi strategici previsti dal modello di business, a società che desiderano aumentare la visibilità con gli investitori prima di procedere all’offerta.