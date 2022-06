Fenix Entertainment: accordo di investimento per l’acquisizione del 60% di Verve Media Company

Fenix Entertainment ha sottoscritto un accordo di investimento per l’acquisizione del 60% del capitale sociale di Verve Media Company. L’accordo prevede, inoltre, la facoltà per Fenix di acquisire le residue quote, rappresentative del restante 40% del capitale, in una finestra temporale successiva all’approvazione del bilancio di Verve relativo all’esercizio 2024. In caso di mancato esercizio dell’opzione call, i quotisti di Verve avranno facoltà di esercitare un’opzione put alle stesse condizioni economiche.

L’operazione prevede, in una prima fase, l’acquisizione da parte di Fenix da Lorenzo Torraca e da Samantha Baldi delle quote rappresentative di una partecipazione pari al 60% del capitale di Verve per un corrispettivo di 1.200 euro, fatta salva l’applicazione di specifici meccanismi di aggiustamento prezzo e, in una seconda fase, l’eventuale acquisto delle quote rappresentative il restante 40% del capitale.