Fenix Entertainment: accordo con società distribuzione Usa Wwps.Tv per 6,3 mln$

3 novembre 2020

MILANO (Finanza.com)

Fenix Entertainment, società attiva nella produzione e distribuzione cinematografica quotata dallo scorso agosto su Aim Pro, ha annunciato un accordo con la società di distribuzione internazionale Usa Wwps.Tv. Quest'ultima ha acquisito in perpetua mondo esclusa l’Italia i diritti di vendita e sfruttamento mondiali dell’opera di animazione “The Christmas Goofy Burglars”. L’importo complessivo è di 6,36 milioni di dollari ed avrà impatto economico in termini di fatturato sull’esercizio 2020 di Fenix Entertainment. La società ha precisato che il cambio Euro/USD è stato fissato a 1,20.Il film “The Christmas Goofy Burglars”, che sarà prodotto e distribuito in Italia da Fenix Entertainment, darà quindi il via a un nuovo segmento dell’attività di produzione: la realizzazione di opere di animazione. "L’operazione costituisce un risultato di primaria importanza, in quanto permetterà alla società, che ha saputo reagire con rigore e determinazione alla crisi causata dalla pandemia, di realizzare gli obiettivi del piano industriale prefissato 31 dicembre 2020", conclude la nota.