Fenix E.: in corso trattative per rilevare maggioranza di Laser S. Film e Laser Digital Film

Daniela La Cava 7 ottobre 2021 - 09:36

MILANO (Finanza.com)

Fenix Entertainment, società attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, nonché nel campo musicale e in quello del marketing e pubblicità, ha annunciato che sono in corso trattative in stato avanzato per l’acquisizione del 60% del capitale sociale di Laser S. Film e del 60% del capitale sociale di Laser Digital Film. Le società oggetto dell’operazione, si legge nella nota, operano nel campo della post-produzione cinematografica e televisiva.Al riguardo, si rende noto che lo scorso 30 giugno è stato sottoscritto con Andrea di Nardo (non parte correlata della Società) un contratto preliminare per l’acquisto delle già menzionate quote che prevede un corrispettivo minimo pari a 5 milioni di euro, fermo restando che il prezzo sarà determinato a seguito del completamento di un’attività di due diligence in base ai valori di Ebitda delle target. Il contratto prevede, inoltre, un’opzione call per Fenix per l’acquisto di un ulteriore 35% del capitale sociale di ciascuna Target e un’opzione put per il sig. Di Nardo per la cessione a Fenix di ulteriori quote pari al 5% del capitale sociale di ciascuna target. Al riguardo, la società rende noto che le attività di due diligence sono ancora in corso e sarà fornita tempestiva informativa al mercato dell’esito delle stesse sia in riferimento alla determinazione del prezzo, che ai termini di esercizio delle opzioni call e put."L’operazione viene finanziata esclusivamente facendo ricorso a risorse proprie di Fenix. La società informerà tempestivamente il mercato in merito all’evoluzione delle trattative", conclude la nota.