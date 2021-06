Fenix E.: accordo con The Orchard nel campo della distribuzione di contenuti musicali

Daniela La Cava 28 giugno 2021 - 11:47

MILANO (Finanza.com)

Fenix Entertainment, passata lo scorso 24 giugno dal segmento AIM Pro a AIM Italia di Borsa Italiana, ha annunciato di avere siglato un accordo con 'The Orchard', società leader a livello mondiale nel campo della distribuzione musicale sia digitale che fisica. The Orchard, che ha sedi in oltre 40 Paesi a livello mondiale e collabora in Italia con i più importanti artisti della scena musicale nazionale come Coez, Arisa, Motta, Negramaro, Levante e molti altri, attraverso un network globale di rivenditori digitali e fisici distribuirà le produzioni della Fenix Music nei principali store e piattaforme digitali. La collaborazione è già iniziata con le prime delivery della neonata label Fenix Music.