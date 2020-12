Fenix E.: EnVent Capital Markets avvia attività per passaggio su Aim Italia

Daniela La Cava 28 dicembre 2020 - 07:55

MILANO (Finanza.com)

Fenix Entertainment si prepara al passaggio su Aim Italia. La società di produzione e distribuzione cinematografica e musicale quotata in Borsa sul segmento professionale Aim Italia ha annunciato di avere conferito a EnVent Capital Markets, oltre all'incarico di Nomad a partire dal prossimo 4 gennaio, un mandato per la strutturazione del passaggio sul mercato Aim Italia. La società intende programmare le necessarie attività, con l'obiettivo di perfezionare il passaggio entro il primo semestre 2021."Il passaggio su Aim Italia è in questo momento uno dei principali obiettivi strategici della società – ha dichiarato l'amministratore delegato Riccardo Di Pasquale -. Riteniamo che nei prossimi mesi ci siano le condizioni per compiere questo passo e creare ulteriore valore per Fenix Entertainment e per i suoi azionisti".