Federconsumatori, San Valentino 2022: prezzi regali aumentano del 7,4%

14 febbraio 2022

MILANO

Oggi si festeggia San Valentino, la festa degli innamorati e come ogni anno l’O.N.F.– Osservatorio Nazionale Federconsumatori - ha effettuato il monitoraggio sui costi dei regali più gettonati e sulle tendenze per San Valentino 2022.L’aumento medio del costo dei regali ammonta al 7,4%, trainato dal rincaro dei fiori. Il caro energia, infatti, ha fatto schizzare alle stelle i costi di produzione: a partire dal riscaldamento delle serre, ma anche i concimi e i costi di trasporto. Ecco allora che, a seconda della tipologia e delle dimensioni, un bouquet medio può arrivare a costare dal 15% al 29% in più rispetto allo scorso anno. Rincari più moderati riguardano anche gli altri prodotti che tradizionalmente vengono regalati in questa giornata: dai cioccolatini (+8%) ai gioielli (+6%).L’Osservatorio rivela inoltre la tendenza sempre più diffusa del progressivo abbandono dei classici regali, per scegliere piuttosto delle attività da svolgere insieme, all’insegna del buon cibo o del relax, come il trattamento di coppia presso una SPA, il corso di cucina o di degustazione, un breve weekend fuori casa.Molto in voga anche la ricerca di regali originali: dalla stella con il proprio nome, alla coppia di alberi da piantare. Sempre più coppie, inoltre, scelgono di dedicare questa giornata alla solidarietà, aiutando enti e associazioni a portare avanti i propri programmi educativi, sanitari, di ricerca, nonché sostenendo associazioni animaliste.San Valentino è sinonimo anche di cena romantica: i prezzi variano da città a città, ma anche su questo fronte si registrano rincari dal +5% al +28%.